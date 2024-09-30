İran, Siyonist Rejim'in hiçbir eylemini cevapsız bırakmayacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’ın şehadeti nedeniyle Lübnan ve İran halkı ve Filistin davasına destekleyen tüm milletlere başsağlığı diledi.

Kenani, "Seyyid Hasan Nasrullah şehit oldu, ancak onun öğretileri yaşıyor ve şüphemiz yok ki direniş cephesi ve Lübnan halkı, Siyonizmin ölümünü ve Kudüs-ü Şerif’in özgürlüğünü Kudüs'te kutlayacaklar." dedi.

Kenani, "Amerikan rejimi, Siyonist rejime verdiği utanç verici desteklerin devamında hiçbir stratejik kazanım elde edemeyecektir." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Siyonist rejimin, Hizbullah Genel Sekreteri'ne suikast düzenlemek için ABD'nin verdiği bombalarla Beyrut'un Dahiye bölgesini hedef almasından sonra, İran İslam Cumhuriyeti siyasi ve hukuki adımlarını gündeme aldı. Dışişleri Bakanı New York'ta İran İslam Cumhuriyeti'nin tutumunu açıkladı. İran İslam Cumhuriyeti adına hemen bir bildiri yayınladık. Sayın Irakçi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılarak bu cinayeti şiddetle kınadı, ülkemizin tutumunu açıkladı ve uluslararası toplumun ve Güvenlik Konseyi'nin acil eyleme geçmesini talep etti" dedi.

Kenani, sözlerini şöyle sürdürdü: "Takip çalışmalarının devamında, İran’ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, BM Genel Sekreteri’ne resmi bir mektup göndererek İran'ın tutumunu resmen bildirdi. Hizbullah Genel Sekreteri'ne ve Devrim Muhafızları danışmanına yönelik Siyonist rejimin suikastı, bölge barışı ve güvenliğine karşı bir tehdit olup uluslararası hukuka aykırıdır. Bu tür eylemlerin devam etmesinin çatışmanın boyutlarını genişletebileceği konusunda uyardık. BM Genel Sekreteri, bu konudaki talepleri ciddiyetle takip etmelidir."

Kenani, "İran, Lübnan yetkilileriyle yakın istişare içinde konuları takip etmektedir. İran İslam Cumhuriyeti, Siyonist rejimin saldırgan eylemlerinin hiçbirini cevapsız bırakmayacaktır." dedi.

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