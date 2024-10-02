Ayetullah Hamanei ülkenin bilimsel yeteneklerni kabul etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ülkenin seçkin gençleri, elitleri ve bilimsel yetenekleri ile Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi'nde bir araya geldi.
Ayrıntıları gelecek...
İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ülkenin seçkin gençleri, elitleri ve bilimsel yeteneklerni kabul etti.
İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ülkenin seçkin gençleri, elitleri ve bilimsel yetenekleri ile Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi'nde bir araya geldi.
Ayrıntıları gelecek...
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