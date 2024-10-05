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5 Eki 2024 15:52

Son bir yılda İsrail’in saldırılarında Gazze’de 814 cami yıkıldı

Son bir yılda İsrail’in saldırılarında Gazze’de 814 cami yıkıldı

Filistin Evkaf ve Diyanet İşleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde bir yıl süren saldırı ve soykırım savaşı sırasında yıkılan cami sayısının 814’e çıktığını duyurdu.

Al Mayadeen’e göre, Filistin Evkaf ve Diyanet İşleri Bakanlığı bir açıklamada İsrail'in 7 Ekim 2023'den beri devam eden Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yıkılan cami sayısının 814’e çıktığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre işgalciler 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 19 mezarlığı da hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik son saldırılarda, Han Yunus'un doğusundaki El-Khuza'a kasabası, Siyonist rejim tarafından hedef alındı.

Han Yunus'un doğusundaki Absan el-Kabirah bölgesinde de Siyonistlerin insansız hava aracı saldırısı sonucu Filistinli bir genç yaralandı.

News ID 1920737

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