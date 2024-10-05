Son bir yılda İsrail’in saldırılarında Gazze’de 814 cami yıkıldı

Al Mayadeen’e göre, Filistin Evkaf ve Diyanet İşleri Bakanlığı bir açıklamada İsrail'in 7 Ekim 2023'den beri devam eden Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yıkılan cami sayısının 814’e çıktığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre işgalciler 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 19 mezarlığı da hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik son saldırılarda, Han Yunus'un doğusundaki El-Khuza'a kasabası, Siyonist rejim tarafından hedef alındı.

Han Yunus'un doğusundaki Absan el-Kabirah bölgesinde de Siyonistlerin insansız hava aracı saldırısı sonucu Filistinli bir genç yaralandı.