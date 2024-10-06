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6 Eki 2024 09:53

Siyonist rejim Gazze Şeridi'nde bir camiyi hedef aldı

Siyonist rejim Gazze Şeridi'nde bir camiyi hedef aldı

Siyonist rejimin Gazze Şeridi’ndeki Deyr El Balah şehrinde bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda en az 18 kişi şehit düştü. Onlarca kişi de yarlandı.

Siyonist rejimin Lübnan ve Gazze'ye yönelik barbar saldırıları dün geceden bu sabaha kadar devam ederken, ilk tahminlere göre onlarca sivilin şehit olduğu ve yaralandığı öngörülüyor.

Al Mayadeen’e göre bu sabah, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr El Balah'taki Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi girişindeki yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir camiyi bombaladığı, bunun sonucunda en az 18 kişinin şehit olduğu bildirdi.

Aynı zamanda, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'nin merkezindeki El Zevaida bölgesinde Filistinli mültecilerin sığındığı İbn Rüşd okuluna düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.
 

News ID 1920748

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