  1. Dünya
  2. Ortadoğu
6 Eki 2024 14:23

Gazze’de şehit sayısı 41 bin 870’e çıktı

Gazze’de şehit sayısı 41 bin 870’e çıktı

Siyonist rejimin 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde şehit olan sivillerin sayısı 41 bin 870’e yükseldi.

İşgalci rejim, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana soykırım faaliyetlerine devam ediyor. Bölgede sivilleri hedef alan ve 366 gündür savaş suçu işleyen işgalci rejimin kanlı saldırıları nedeniyle bilanço artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Siyonist rejim ordusunun son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 45 sivilin şehit olduğu, 256 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Bölgedeki 7 Ekim'den bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, şehit sayısının 41 bin 870’e, yaralı sayısının da 97 bin 166'ya yükseldiği bildirildi.

News ID 1920758

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler