Gazze’de şehit sayısı 41 bin 870’e çıktı

İşgalci rejim, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana soykırım faaliyetlerine devam ediyor. Bölgede sivilleri hedef alan ve 366 gündür savaş suçu işleyen işgalci rejimin kanlı saldırıları nedeniyle bilanço artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Siyonist rejim ordusunun son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 45 sivilin şehit olduğu, 256 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Bölgedeki 7 Ekim'den bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, şehit sayısının 41 bin 870’e, yaralı sayısının da 97 bin 166'ya yükseldiği bildirildi.