Yemen İsrail'e uzun menzilli füze fırlattı

Arap medyasına göre Yemen'den işgal altındaki topraklara uzun menzilli füze fırlatıldı.

Tel Aviv, Ben-Gurion Havalimanı ve işgal altındaki Filistin'in merkezinde ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki birçok Siyonist yerleşim yerinde siren sesleri duyuldu.

İşgalci ordu radyosu, Yemen'den İsrail'e füze fırlatıldığını bildirdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, 7 Ekim'in birinci yılında Tel Aviv kentine bir dizi roket fırlattıklarını açıkladı.

Magen David Adom ambulans servisi, 30'lu yaşlarında iki kadına şarapnel isabet ettiğini, sağlık durumlarının iyi olduğunu ileri sürdü.