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19 Eki 2024 09:10

Yemen’den İsrail ile bağlantılı bir gemiye saldırı

Yemen’den İsrail ile bağlantılı bir gemiye saldırı

Yemen Ensarullah Hareketi, işgal altındaki bölgelerin limanlarına yanaşmaya çalışan bir gemiye insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Al Mayadeen’e göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Umman Denizi'nde Siyonist rejimle bağlantılı MEGALOPOLIS isimli konteyner gemisini çok sayıda insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Seri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durmadığı sürece İsrail'le bağlantılı gemileri hedef almaya devam edeceklerini kaydetti.

Yemen, Siyonist rejimin Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

News ID 1921066

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