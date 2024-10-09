İsrail'in Suriye saldırısında 7 kişi şehit düştü

El Cezire'ye göre Siyonist rejimin birkaç saat önce Batı Suriye'ye düzenlediği saldırıda can kaybı yaşandı.

Hastane kaynakları, Siyonist rejimin Suriye'deki yeni saldırısında biri çocuk 7 kişinin şehit olduğunu doğruladı. Bu saldırıda ayrıca şu anda hastanede tedavi gören 11 kişinin yaralanmasına da yol açtı.

Suriye Ordusu bir açıklama yaparak Siyonist rejimin, işgal altındaki Golan Tepeleri'nden Şam'ın batısındaki Mazzeh bölgesine doğru 3 füze attığını bildirdi.

Söz konusu saldırı sonucu bir konut binası hedef alınarak yıkıldı. Bu olay sırasında yakındaki 2 bina da ciddi hasar gördü.

Yerel kaynaklar, saldırının Suriye'deki İran Büyükelçiliği'ne 1 km'den daha az mesafede bulunan binaya düzenlendiğini ifade ederken, İran'ın Şam Büyükelçiliği de, olayda hiçbir İranlının şehit olmadığını duyurdu.

İsrail'in bu akşam Şam'da düzenlediği hava saldırısının hedefinin üst düzey bir yetkili olduğu ifade edildi.