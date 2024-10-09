Tahran'dan İngiliz iç istihbarat teşkilatı başkanının 'İran' iddiasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, İngiliz iç istihbarat teşkilatı MI5 Başkanı'nın İran'a yönelik iddialarını tamamen reddederek, son iki yılda en ufak bir belge ve delil olmaksızın ortaya atılan bu iddiaların tekrarlanmasını kınadı.

İngiltere yetkililerinin İran'a yönelik uydurma suçlamaları ortaya atarken sıklıkla "potansiyel" kelimesini kullanmasına atıfta bulunan Bakayi, bu ülkenin güvenlik kurumlarının İran’a yönelik suçlama eylemlerinin yapay "düşmanlık" politikası ve İngiltere hükümetinin Filistin soykırımının devamında ve Siyonist rejimin bölgedeki savaş çığırtkanlıklarında oynadığı rol konusunda kamuoyunu çarpıtma doğrultusunda olduğunu belirterek, Londra yetkililerine, asılsız suçlamalar yerine, işgalci rejimin saldırganlığını ve suçlarını durdurmak için nüfuzlarını kullanmalarını tavsiye etti.

Bakayi ayrıca İngiltere'nin İran halkına ve Batı Asya bölgesine yönelik yapıcı olmayan politikalarını yeniden gözden geçirmesini talep etti.

İngiliz iç istihbarat teşkilatı MI5 Başkanı Ken McCallum, İran'ın 2022'den bu yana istihbarat faaliyetlerini yoğunlaştırdığını iddia etmişti.