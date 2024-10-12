İran'ın Lübnan- Suriye sınırındaki sahra hastanesine saldırı savaş suçudur

İran İnsan Hakları Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Kazım Garipabadi, Lübnan-Suriye sınırında İran Kızılayı'na ait bir sahra hastanesine Siyonist rejim tarafından düzenlenen saldırıya tepki olarak sosyal medya hesabı X’ten şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Siyonist rejimin Suriye'de İran Kızılay'ına ait 56 yataklı sahra hastanesine ve ilaç deposuna saldırısı insani hizmetlerin sağlanmasına ciddi şekilde engellerken savaş suçu sayılıyor. Bu aynı zamanda başta tıp merkezleri ve hastaneler olmak üzere sivil yer ve merkezlere yönelik her türlü saldırıyı kesinlikle yasaklayan dört Cenevre Sözleşmesinde yer alan uluslararası insancıl hukuk ilke ve kurallarının da ihlali sayılmaktadır.”

İran Kızılayı, 6 Ekim'de Lübnan-Suriye sınırında sahra hastanesi kurduğunu duyurmuştu.