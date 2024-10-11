İran Silahlı Kuvvetleri yenilmez olduklarını gösterdi

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Kazım Sıddıki'nin imamlığında eda edildi.

Ayetullah Sıddıki, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’ın şehadetiyle ilgili olarak, “Lübnan ve Gazze halkı direniş cephesinin meşalesi olan kahraman bir şahsiyeti kaybetti. Şehit Nasrullah tecrübeli ve asil bir insandı” dedi.

Konuşmasının devamında İran’ın Siyonist rejime yönelik düzenlediği "Gerçek Vaat 2" operasyonuna değinen Ayetullah Sıddıki, İran Silahlı Kuvvetlerinin yenilmez olduklarını gösterdiğini söyledi.

Ayetullah Sıddıki, “Gerçek Vaat 2 operasyonu ABD ve Batı teknolojisinden üstün yapılan bilimsel ve teknolojik bir saldırıydı ve gerçekten İsrail'in belini kırdı ve ABD’yi ağır cezalandırdı” dedi.

İran Silahlı kuvvetlerinin eylemini ahlaki olduğunu belirten Ayetullah Sıddıki, “Tesislerine ve altyapısına zarar vermedik. Silahlı Kuvvetlerimiz ahlak çerçevesinde hareket ettiğini gösterdi” ifadesini kullandı.