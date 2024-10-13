İsrail, Gazze'de iki mülteci kampını vurdu: 11 şehit

Quds News’a göre, Siyonist rejim Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Ebu Dellal ailesinin evini hedef aldı. Saldırıda 7 Filistinli şehit düştü.

Siyonist rejim ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na da hava ve topçu saldırıları düzenledi. Cibaliya'daki saldırılarda da 4 kişi şehit oldu.

Saldırılarda çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı bazılarının durumunun ise kritik olduğu bildirildi.

Siyonist rejimin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 175 Filistinli şehit düştü, 98 bin 336 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

