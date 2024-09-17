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17 Eyl 2024 19:00

Lübnan'da hangi çağrı cihazı modeli patladı?

Lübnan'da hangi çağrı cihazı modeli patladı?

Lübnan'da yüzlerce kişinin iletişim kurmak için kullandıkları çağrı cihazlarının infilak etmesi üzerine yaralandığı açıklandı.

Lübnan'da yüzlerce kişinin iletişim kurmak için kullandıkları çağrı cihazlarının infilak etmesi üzerine yaralandığı açıklandı.

Ülkede bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

Lübnan'da hangi çağrı cihazı modeli patladı?

Siyonist İsrail'in Lübnan'daki siber saldırısı sonucu Motorola çağrı cihazlarının patladığı öğrenildi.

Lübnan'da hangi çağrı cihazı modeli patladı?

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad yaptığı açıklamada, İsrail’in çağrı cihazlarını patlatması sonucu ülkede yüzlerce kişinin yaralandığını söyledi.

Ülke genelinde çağrı cihazlarının patlaması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2800 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hizbullah Hareketi ise, ülke genelinde çağrı cihazlarının patlamasından İsrail'i sorumlu tutarak bu saldırıya karşılık vereceğini duyurdu.

News ID 1920236

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