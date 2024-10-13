Lübnan'da 100'den fazla hastane ve sağlık merkezi kapatıldı

Arabi 21'in haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırılarının bu ülkede beş hastanenin ve 100 sağlık merkezinin kapatılmasına neden olduğunu duyurdu.

Bu uluslararası kurumun Genel Direktörü Tedros Adhanom, Lübnan'daki çatışma bölgelerinde bulunan 207 sağlık merkezinden 100'ünün artan gerilimler nedeniyle kapatıldığını vurguladı. Ayrıca, beş hastane saldırılardan kaynaklanan ağır hasarlar nedeniyle kapatıldı.

Adhanom, Lübnan'daki sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların durması gerektiğini vurgularken, bu saldırılarda yaklaşık 100 sağlık çalışanının şehit olduğunu belirtti.

Adhanom, yaralı sayısının arttığını ve Lübnan'daki sağlık sisteminin sınırlı insan gücü nedeniyle zor şartlarla karşı karşıya olduğunu ekledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı daha önce bu ülkede toplamda 311 sağlık merkezi bulunduğunu açıklamıştı. Bu sayılara göre, Siyonist rejimin saldırıları sonucunda bu merkezlerin üçte biri kapatıldı.