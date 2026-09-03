Petrol fiyatlarındaki hızlı artış, Bessent'i çöküşün eşiğine getirdi

İran Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya platformu X üzerinden ABD Hazine Bakanı Bessent’e seslenerek, “ABD’nin stratejik petrol rezervlerini, devlet tahvillerinin getiri oranlarını ve petrol vadeli işlem fiyatlarını iyi izle” dedi.

Galibaf, “Kahraman! Petrol vadeli işlem fiyatlarına müdahale etmek için elinden geleni yap; çünkü tüm kariyerin buna bağlı. Ya tehlikeli seviyelerin üzerinde stratejik rezerv boşaltmaya devam et ve aşırı düşüş nedeniyle petrol depolarındaki tuz mağaralarının çöküşünü izle, ya da Teksas’ın ‘tuz tanrılarına’ sığınıp kuyuların çökmemesi için dua et. Dünya patlamış mısırla seni izliyor” şeklinde sert bir dille tepkisini dile getirdi.

Galibaf mesajında ABD ekonomisi üzerindeki baskıya ve Hazine Bakanı Scott Bessent'in kötü yönetimine işaret ediyor.



