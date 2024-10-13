Irakçi: Amerika askerlerinin hayatını riske atıyor!

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Halkımızı ve çıkarlarımızı savunmada hiçbir kırmızı çizgimiz olmayacaktır. Amerika, İsrail'e benzeri görülmemiş silah sevkiyatı yapıyor."

Irakçi şöyle devam etti: "Şimdi bu ülke, Amerikan füze sistemlerini İsrail'de yönlendirmeleri için askerlerini göndererek onların hayatını tehlikeye atıyor."

Dışişleri Bakanı Irakçi, "Bölgedeki tam ölçekli bir savaşı önlemek için son günlerde birçok çaba gösterdik, ancak halkımızı ve çıkarlarımızı savunmada hiçbir kırmızı çizgimiz olmadığını açıkça belirtiyorum." diye ekledi.