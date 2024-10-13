Düşmanların her türlü hatasına yanıt vermeye hazırız

İslam Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, ülke ve askeri yetkililerin ile İran’ın asil milletinin sevgi dolu mesajlarına cevaben bir teşekkür mesajı yayımladı.

Bismillahirrahmanirrahim

Selamünaleyküm,

Büyük bir mutlulukla, İslam Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri'nin sayısız isimsiz kahramanlarına yönelik takdirlerini ifade eden ülke ve askeri yetkililerin ve İran’ın asil milletinin sevgi dolu mesajlarına yanıt olarak, içtenlikle teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz, "Gerçek Vaat 2" adlı başarılı operasyon, ülkemizin değerli misafiri "Dr. İsmail Heniyye" ve "Direniş Lideri Seyyid Hasan Nasrullah" ile Gazze ve Lübnan'daki mazlumların şehit edilmesine karşı, alçak ve suçlu Siyonist rejime en az bir ceza vermek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu operasyon, İran İslam Cumhuriyeti'nin yetkililerinin ortak kararı, ülkemizin Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin onayı, Cumhurbaşkanı'nın tam desteği ve İslam Devrimi Lideri'nin onayı ve rehberliğiyle gerçekleştirilmiştir.

Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri’nin yeşil üniformalı askerleri, diğer İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ile birlikte, tam hazırlıklı ve uyanık bir şekilde, bu toprakların düşmanları tarafından yapılacak her türlü hataya karşı gözlerini dört açarak, düşmanın çürümüş ve çökmekte olan bedenine sert ve pişman edici bir yanıt vermeye hazırdır.

"Allah’tan zafer ve yakın bir fetih"

Başarılar dilerim. İnşallah.

Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı

Tuğgeneral Emir Ali Hacizade