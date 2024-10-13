Lübnan'daki camilerden Allahu Ekber sesleri yükseldi

Lübnan medyasının haberine göre, bu Allahu Ekber sesleri, Hizbullah'ın Siyonist rejim ordusunun Güney Hayfa'daki Binyamina'da bulunan Golani Tugayı askeri üssünü imha etme operasyonunu kutlamak amacıyla yapıldı.

Siyonist rejim medyası, Hizbullah'a ait patlayıcı bir insansız hava aracının Binyamina'daki Golani Tugayı askeri üssünde patlaması sonucunda şimdiye kadar 4 askerin öldüğünü ve 68 askerin yaralandığını itiraf etti.

Bu medya kuruluşları ayrıca, Siyonist rejim ordusuna mensup askerlerin işgal altındaki Hayfa'daki deniz üssünde sığınaklara kaçtıklarını bildirdi. Siyonist rejim medyası, direnişe ait İHA'nın ordu üssüne çarptığı sırada herhangi bir uyarı sireninin çalmadığını da belirtti.