Siyonist medya Hizbullah'ın İHA’lı operasyonuyla ilgili detayları anlattı

Siyonist medya, Hayfa'nın güneyindeki Binyamina bölgesinde bulunan Golani Tugayları'na ait bir askeri üssünü hedef alan insansız hava aracının , İsrail Hava Kuvvetleri tarafından gözlemlenmeden ve tespit edilmeden hedefini vurduğunu duyurdu.

Walla haber sitesi, dün geceki operasyonda yaralılardan birinin "her şeyin bir anda allak bullak olduğunu, her yerden çığlıklar duyulduğunu ve her yerin kan gölüne döndüğünü" söylediğini aktardı.

Siyonist Maariv gazetesi de Hizbullah'ın Golani üssüne düzenlediği insansız hava aracı saldırısının çetin ve zorlu bir felaket olduğunu ve İsrail ordusundaki eksikliğin göstergesi olduğunu aktardı.