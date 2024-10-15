Hizbullah, Orta Doğu'nun en güçlü ordularından biridir

El-Meyadin’e göre, Lübnan Hizbullahı'nın Siyonist rejim ordusuna öldürücü darbeler vurma yeteneği, Siyonistlerin Lübnan direnişinin gücünü kabul etmekten başka çaresi kalmadığını gösterdi.

Bu doğrultuda, Siyonist rejimin 12. televizyon kanalı şunu itiraf etti: "Hizbullah, 'İsrail' (işgal altındaki Filistin) sınırlarında en güçlü ordu ve Orta Doğu'nun en güçlü ordularından biri olarak kabul edilmektedir."

Aynı zamanda bu Siyonist medya kuruluşu şu ifadeyi kullandı: "Hizbullah'ın (işgal altındaki topraklara) ateş açmayı durduracağını düşünen herkes büyük bir yanılgı içerisindedir."

Daha önce Siyonist rejimin "Kan" televizyon kanalı da Lübnan Hizbullahı’nın yüksek kapasitesine dikkat çekerek şu ifadeyi kullanmıştı: "Hizbullah, çok sayıda silahıyla sınırsız bir yeteneğe sahiptir."

Siyonist rejimin "Kan" televizyon kanalı ayrıca şu vurguyu yaptı: "Dün gece bir insansız hava aracının 'İsrail' merkezine girmesi ve merkeze ve Hayfa'ya saldırması, bu yeteneklerin sadece bir örneğidir ve gelecekte bu yeteneklerin daha fazlası ortaya çıkacaktır."

Bilinmelidir ki, Lübnan Hizbullahı dün gece geniş çaplı bir operasyon düzenleyerek Hayfa'nın güneyinde yer alan 7200 eğitim merkezi ve Golani Tugayı eğitim kampını insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Bu operasyonun dünya medyasında geniş yankı bulması, Siyonist rejimin ciddi hasar ve kayıplar verdiğine işaret etmektedir.