Brüksel'de on binlerce kişi İsrail protestosu düzenledi

Brüksel'de on binlerce kişi, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto ederek yürüdü.

Brüksel Kuzey Tren istasyonu (Gare du Nord) önünde bir araya gelen on binlerce gösterici, "İsrail'i silahlandırmayı durdurun" sloganıyla Gazze ve Lübnan'da ateşkes çağrısında bulundu.

7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinliler için adalet talep edilen yedinci büyük yürüyüşte göstericiler, Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyarak saldırıların son bulmasını istedi.

ABD ve Avrupa Birliği'ni (AB) İsrail'e verdikleri destek sebebiyle eleştiren göstericiler, "Özgür Filistin, Özgür Lübnan", "(AB Komisyonu Başkanı Ursula) Von der Leyen saklanamazsın, soykırıma ortaksın", "AB utanmalısın, senin de ellerin kanlı", "İşgale son" ve "Yaşasın Filistin" sloganları attı.

Gösteride bir eylemci, "Çocuk katili İsrail" yazılı beyaz bebek tulumu ile beyaz bebek ayakkabıları taşıdı.

Belçika işçi sendika üyelerinin de katıldığı yürüyüş, AB Konseyi binası yanındaki Jean Rey Meydanı'nda son buldu.

Meydanda yapılan konuşmalarda, İsrail'e tam askeri ambargo için çağrıda bulunuldu, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın insan hakları ihlalleri nedeniyle askıya alınması istendi.

Göstericiler, varış noktasına hayatını kaybeden Filistinliler anısına çiçek bıraktı.