Katarlı arabulucular yarın İran ve ABD ile görüşecek

Al-Hadath'a göre, Axios'a konuşan iki kaynak, Katarlı arabulucuların Washington ve Tahran arasındaki diplomatik çabaları sürdürdüğünü ve yarın İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşeceklerini iddia etti.

İddiaya göre, Katarlı arabulucular yarın Seyyid Abbas Erakçi ve Steve Witkoff ile ayrı ayrı görüşecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Axios'a verdiği bir röportajda, ABD’li müzakerecilerin bu hafta İran ile daha fazla görüşme yapmasını beklediğini söyledi.

Trump ayrıca "İran'a yönelik saldırılara yeniden başlatmayı düşünüyorum." iddiasında bulundu.