Dışişleri Bakanı Irakçi, Bahreyn'e gitti

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Bahreyn'e gitti.

Bakan Irakçi, Siyonist İsrail'in saldırganlığına diplomatik çözüm bulunması amacıyla Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Katar, Irak, Umman, Ürdün, Mısır ve Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün düzenlediği ilk basın toplantısında, İran'ın dış politika gündemini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Bekayi, "Dışişleri Bakanı'nın bölgesel gezisi Lübnan'dan başladı ve diğer ülkelerde devam etti. Bu istişareler devam edecek. Dışişleri Bakanı, gezilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Mısır ve Fransa dışişleri bakanları da dahil olmak üzere çeşitli yetkililerle görüşmelerde bulundu." dedi.

Bekayi ayrıca, Dışişleri Bakanı Irakçi'nin bugün Bahreyn ve Kuveyt'e ziyarette bulunacağını duyurdu.