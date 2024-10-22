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22 Eki 2024 07:32

Dışişleri Bakanı Irakçi Kuveyt'te

Dışişleri Bakanı Irakçi Kuveyt'te

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere gittiği Bahreyn temaslarının ardından kuveyt'e gitti.

Bahreyn temaslarının tamamlayan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi bölgedeki son gelişmeleri görüşmek üzere üst düzey bir heyetin başında Kuveyt'e gitti.

Irakçi Kuveyt'te bu ülkenin yetkilileri tarafından karşılandı.

Dışişleri Bakanı Irakçi dün bulunduğu Manama'da Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile görüştü.

Görüşmede, İran ile Bahreyn ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Irakçi ayrıca Bahreyn'de bu ülkenin Dışişleri Bakan Abdullatif bin Rashid Al Zayani ile bir araya geldi.

News ID 1921145

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