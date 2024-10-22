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22 Eki 2024 13:45

Irakçi, Kuveytli mevkidaşı ile görüştü

Irakçi, Kuveytli mevkidaşı ile görüştü

Kuveyt'i ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Kuveytli mevkidaşı Abdullah Ali Abdullah El Yahya ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere gittiği Bahreyn temaslarının ardından Kuveyt'e gitti.

Irakçi, burada Kuveytli mevkidaşı Abdullah Ali Abdullah El Yahya ile görüştü. Görüşmede, İran ile Bahreyn ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Irakçi dün bulunduğu Manama'da Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ve Dışişleri Bakan Abdullatif bin Rashid Al Zayani ile bir araya gelmişti.

Bakan Irakçi, Siyonist İsrail'in saldırganlığına diplomatik çözüm bulunması amacıyla Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Katar, Irak, Umman, Ürdün, Mısır ve Türkiye'yi ziyaret etmişti.

News ID 1921165

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