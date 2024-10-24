Paşinyan, BRICS toplantısında Aliyev'e barış anlaşması imzalamayı önerdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kazan'daki 16. BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen Outreach/BRICS Plus toplantısında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e barış anlaşması imzalamayı önerdi.



Toplantıda konuşan Paşinyan, Erivan'ın Bakü'yle barış anlaşması imzalanmasına nasıl baktığına dair açıklamasında, "Bugün itibarıyla mutabık kalınan anlaşma taslağı, barış için sağlam bir temel oluşturmak ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri normalleştirmek için gerekli tüm ilkesel hususları formüle ediyor, ele alıyor ve çözüyor. Azerbaycan'a bu anlaşmayı imzalamayı öneriyoruz" dedi.



Anlaşma taslağında yüzde 80-90 oranında mutabakat sağlandığını anlatan Paşinyan, toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması, topraklarla ilgili hak iddialarının karşılıklı olarak öne sürülmemesi, güce ve güç kullanma tehdidine başvurulmaması, birbirlerinin içişlerine müdahale edilmemesi, diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi ve barış anlaşmanın taraflarınca kabul edilen yükümlülüklerin ifası için ikili mekanizmalar kurulması ile ilgili maddeler üzerinde tam mutabakat sağladıklarını vurguladı.



Paşinyan ve Aliyev, Outreach/BRICS Plus toplantısının ardından ikili görüşme için bir araya geldi.



Paşinyan, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'la barış anlaşmasını bu ay imzalamaya hazır olduğunu belirtmişti.



Paşinyan, “Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında barış ve devletlerarası ilişkilerin kurulmasına ilişkin antlaşma taslağında tüm bu konuların tanımı üzerinde taraflarca anlaşmaya varıldı ve bu belgeyi bu ay imzalamaya hazırız. Bu bizim resmi tutumumuz” demişti.