Azerbaycan medyası: Pezeşkiyan BM İklim Zirvesi'ne katılacak

''APA.az'' haber sitesinde yer alan bilgiye göre, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bu sene 29'uncusu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek Bi̇rleşmi̇ş Mi̇lletler İkli̇m Deği̇şi̇kli̇ği̇ Zi̇rvesi̇'ne (COP27) katılacak.

Bakü, bu yılki Dünya İklim Zirvesi’ne hazırlanıyor. Her yıl gerçekleştiren ve ülkelerin ev sahibi olabilmek için kıyasıya yarıştıkları, COP’29 olarak anılan Dünya İklim Zirvesi, Bakü Olimpiyat Stadı’nda 11-22 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Zirvenin, gelecekte olası iklim kaynaklı çatışmaları önlemeye ve yeşil sorunlar üzerine uluslararası iş birliğini kullanarak var olan gerilimlerin azaltılmasında yardımcı olmaya odaklanan ilk “Barış Zirvesi” olması planlanıyor. İklim finansmanı COP29'un önemli başlıklarından olacak olup, yerel düzeyde mali kararlar, politika öncelikleri, teşvikler, düşük emisyonlar ve iklime dayanıklı yollar için gereken yatırım ölçeğine ulaşma koşulları, yeni kaynakların, iklim finansmanı türlerinin ve yeterli araçların geliştirilmesinin hızlandırılması ile uygulanması ele alınacak.