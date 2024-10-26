Hangi ülkeler İsrail'in İran saldırısını kınadı?

İran Hava Savunma Karagahı yayınladığı bir bildiride İsrail tarafından Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerineki bazı askeri noktalara saldırı düzenlendiğini, hava savunmana sistemlerinin bu saldırıları püskürttüğünü açıkladı.

Bir çok ülke Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik saldırısını kınayan bir açıklama yayınladı

Hamas

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), Siyonist rejimin İran'a yönelik askeri saldırısını kınanyan açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

İran'a yönelik Siyonist rejimin saldırısı, İran'ın egemenliğinin açık bir ihlalidir ve bölgenin güvenliğini ve ulusların sağlığını hedef alan gerilim yaratan bir eylemdir. ABD'nin desteğiyle yapılan bu saldırganlığın sonuçlarından İsrail düşmanı sorumludur.

İran İslam Cumhuriyeti'nin ve hava savunma sistemlerinin hazırlıklılığını ve Siyonist rejimin saldırısını etkisiz hale getirmeyi başaran hava savunma sistemlerini takdir ediyoruz."

Pakistan

Pakistan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Siyonist rejimin İran'a yönelik askeri saldırısını “şiddetle” kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada " İsrail'in İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırısı, BM Şartı'nın ve uluslararası yasaların açık bir ihlalidir. Bu saldırılar bölgesel barış ve istikrarın yolunu baltalamaktadır. İsrail, mevcut gerilimin ve savaşın yayılmasından tamamen sorumludur " ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nden "dünyada barış ve güvenliğin korunması" rolüne bağlı kalmasını ve İsrail'in bölgedeki pervasızlığını ve suçlarını sona erdirmek için gerekli adımları atmasını talep etti.

Umman

Umman Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Siyonist rejimin İran'a yönelik askeri saldırısını kınandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti topraklarına yönelik saldırısı, bu ülkenin egemenliğinin ve uluslararası standartların açık bir ihlalidir. Bu eylem şiddetle kınanmaktadır" ifadesine yer verildi.

Malezya

Malezya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Siyonist rejimin İran'a yönelik askeri saldırısı kınandı.

Malezya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Bu saldırılar, uluslararası hukuk kurallarının açık bir ihlali olup, bölgenin istikrarını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Malezya, çatışmaların derhal durdurulmasını ve şiddet döngüsünün sona erdirilmesini talep etmektedir." denildi.

Açıklamanın başka bir bölümünde ise "İsrail’in durmaksızın ve cezasız sürdüğü bu eylemler, Ortadoğu'nun gelecekteki güvenlik ve istikrarını ciddi şekilde tehdit etmiş ve etmektedir; bölgeyi geniş çaplı bir savaşın eşiğine getirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Malezya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Malezya'nın Tahran Büyükelçiliği’nin durumu yakından izlediğini belirterek, saldırılarda hiçbir Malezya vatandaşının zarar görmediğini, İran’daki tüm Malezyalılara sakin olmaları, dikkatli davranmaları ve yerel yetkililerin sunduğu en güncel bilgileri ve talimatları takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejimin İran’a karşı gerçekleştirdiği askeri saldırıyı kınayarak bu eylemi, İran’ın egemenliğini ihlal eden ve uluslararası hukuk ve teamüllerle çelişen bir adım olarak nitelendirdi.

Riyad, yayımladığı açıklamada, bölgesel gerilimlerin sona erdirilmesi ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi gerektiği konusundaki tutumuna vurgu yaparak, bu gerilimlerin bölge ülkelerinin ve halklarının güvenlik ve istikrarını tehdit ettiğini belirtti.

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