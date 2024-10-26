Malezya'dan Siyonist rejime kınama

Malezya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Siyonist rejimin İran'a yönelik askeri saldırısı kınandı.

Malezya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Bu saldırılar, uluslararası hukuk kurallarının açık bir ihlali olup, bölgenin istikrarını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Malezya, çatışmaların derhal durdurulmasını ve şiddet döngüsünün sona erdirilmesini talep etmektedir." denildi.

Açıklamanın başka bir bölümünde ise "İsrail’in durmaksızın ve cezasız sürdüğü bu eylemler, Ortadoğu'nun gelecekteki güvenlik ve istikrarını ciddi şekilde tehdit etmiş ve etmektedir; bölgeyi geniş çaplı bir savaşın eşiğine getirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Malezya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Malezya'nın Tahran Büyükelçiliği’nin durumu yakından izlediğini belirterek, saldırılarda hiçbir Malezya vatandaşının zarar görmediğini, İran’daki tüm Malezyalılara sakin olmaları, dikkatli davranmaları ve yerel yetkililerin sunduğu en güncel bilgileri ve talimatları takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.