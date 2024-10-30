Ukrayna Parlamentosu milletvekili Anna Skorokhod, Ukrayna ordusundan 100 binin üzerinde askerin birliklerinden firar ettiğini veya izin almadan görev yerini terk ettiğini açıkladı.

Skorokhod, tam olarak kaç kişinin görevini bıraktığını bilmediğini ancak sayının 100 binin üzerinde olduğunu düşündüğünü belirtti.

Daha önce, Ukrayna Gaziler ve Aile Destek Merkezi askeri avukatı Roman Likhachev, 100 binin üzerinde Ukrayna askeri personelinin gönüllü olarak birliklerini terk ettiğini bildirmişti.

Ukrayna Yüksek Mahkemesi Başkanı Stanislav Kravchenko da salı günü Ukrayna silahlı kuvvetlerinde firar vakalarının kayda değer şekilde arttığını ifade ederek durumu "tehdit edici" olarak nitelendirdi.

Ukrayna medyasının tahminlerine göre, Ukrayna'daki toplam firari sayısı 170 bine ulaşmış durumda.