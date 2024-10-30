Hizbullah'ın yeni lideri: Direniş bayrağı hep dalganacak

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, göreve geldikten sonra ilk kez konuştu.

Naim Kasım, Siyonist İsrail'in saldırısı sonucu şehir olan Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin için başsağlığı dileğinde bulundu.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın şehit edilmesi dolayısıyla taziye dileğinde bulunarak, ''Şehit Yahya Sinvar, Filistin ve dünyadaki özgürlüksever halklar için için kahramanlığın ve direnişin simgesidir ve hep öyle kalacaktır.'' dedi.

Direniş bayrağının hep dalganacağını kaydeden Naim Kasım, ''Önümüzdeki süreçte çok fedakarlıklara tanık olacağız, eninde sonunda zaferin bizim olacağından eminiz.'' ifadesini kullandı.

''Şehit Seyyid Hasan Nasrullah'ın yolu devam edecek''

Şehit Seyyid Hasan Nasrullah'ın yolunun devam edeceğine vurgu yapan Naim Kasım sözlerine şöyle devam etti:

"Çalışma planımız Şehit Nasrullah'ın planları ve talimatları doğrultusunda sürdürmektir. Gelişmeleri ihtiyaçlar doğrultusunda ele alacağız ve duruma göre hareket edeceğiz.

Siyonist İsrail'le çarpışmaya devam edeceğiz. Şehit liderlerimizin kanı yerde kalmayacak. Bu yolda ilerleme konusunda kararlıyız.''

''İran herhangi bir talepte bulunmaksızın bize destek veriyor''

Şeyh Naim Kasım ayrıca, ''Kimse adına savaşmıyoruz, ancak Lübnan'ı korumak, topraklarımızı özgürleştirmek ve Gazze'yi desteklemek için savaşıyoruz. İran herhangi bir talepte bulunmaksızın bize destek veriyor. İsrail'e karşı bizi desteklemek isteyen herhangi bir Arap ülkesinin önerisini memnuniyetle karşılarız.'' diye konuştu.