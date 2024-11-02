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2 Kas 2024 17:20

Gazze'de şehit sayısı 43 bin 314'e çıktı

Gazze'de şehit sayısı 43 bin 314'e çıktı

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit sayısı son 24 saatte 55 artarak 43 bin 314'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail rejiminin Gazze Şeridi'ne 393 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Siyonist İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "7 katliamda" 55 kişinin şehit olduğu, 192 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail rejiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 43 bin 314'e, yaralı sayısının da 102 bin 19'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak Siyonist İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

News ID 1921454

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