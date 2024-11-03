Gazze'de şehit sayısı 43 bin 341’e yükseldi

Siyonist İsrail’in 394 gündür yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde şehit sayısı 43 bin 341’e, yaralıların sayısı 102 bin 105’e yükseldi.

İşgal rejimi, Gazze Şeridi’nde 394 gündür Filistinlilere yönelik soykırım gerçekleştiriyor. Bölgede sivilleri hedef alan ve savaş suçu işleyen İsrail’in kanlı saldırıları nedeniyle bölgedeki bilanço da her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 27 sivilin şehit olduğu, 86 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Bölgedeki 7 Ekim’den bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, şehit sayısı 43 bin 341’e, yaralı sayısının da 102 bin 105’e yükseldiği bildirildi.