Şehit Nasrullah'ın Devrim Lideri'ne sunduğu özel hediye sergilendi

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Şehit Hasan Nasrullah'ın İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'ye sunduğu özel mühür, Meşhed Kuran Müzesi'nde görücüye çıktı.

Taşı Yemen Akik olan yeşil renkli bu mührün üstünde "Mahşer günü için sığınağım Osman bin Said " yazısı kazılıdır.

Osman bin Said , Oniki İmamcılar tarafından Küçük Gaybet sırasında (874-941) gaib olan on ikinci imamları Hz. Mehdi'yi temsil ettiğine inanılan Dört Sefirden ilkiydi.

2014 yılında Ayetullah Hamanei'ye sunulan bu yüzük, 2016 yılında da Astan Kudüs Razavi Müzesi'ne bağışlamıştır.