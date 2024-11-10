Putin, Moskova-Pyongyang stratejik ortaklık anlaşmasını imzaladı

TASS haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ile Pyongyang arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını resmen imzaladı.

Bu anlaşma, 19 Haziran 2024’te Pyongyang’da imzalanmış ve 15 Ekim’de onaylanmak üzere Rusya Devlet Duması'na sunulmuştu.

Anlaşmanın temelinde, bu belge doğrultusunda Rusya ve Kuzey Kore halklarının temel çıkarlarının karşılanacağı ve anlaşmanın "bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlayacağı" belirtiliyor.

Bu anlaşmada, taraflardan biri silahlı bir saldırıya uğrarsa, diğer tarafın Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi gereğince derhal askeri ve sivil yardım sağlaması gerektiği açıkça belirtilmiştir.

Taraflar ayrıca gıda güvenliği, enerji güvenliği, bilgi ve iletişim teknolojileri ile sağlık alanlarında iş birliği konusunda mutabakata varmışlardır. Ticaret, ekonomi, yatırım ve bilim-teknoloji alanlarında da iş birliği iki ülke arasında genişletilecektir. Bu anlaşma süresiz olarak geçerli olacaktır.