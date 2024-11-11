Tarihte bugün: İmam Humeyni Türkiye'ye sürgün edildi

Muhammed Rıza Şah rejimi, İmam Humeyni'nin devrimci faaliyetleri nedeniyle onu Türkiye'ye sürgün etmeyi uygun görmüş, dönemin Türkiye yönetiminin, İmam Humeyni'yi burada izole edebileceğini düşünmüştü. Sürgün, İmam Humeyni'nin Türkiye'nin Bursa şehrinde bir evde göz hapsine alınmasıyla başlamıştı.

İmam Humeyni’nin sürgün yıllarında yazdığı "Tahrir al-Vasile" isimli eseri, sürgün yıllarında bile dini mücadelesini sürdürdüğünün bir kanıtı olarak kalmıştır. Onun bu direnişi ve mücadelesi, yalnızca İran’da değil, tüm İslam dünyasında büyük yankı uyandırmış, İran halkının Şah rejimine olan öfkesini daha da güçlendirmiştir.

Bugün, İmam Humeyni'nin Türkiye'ye sürgün edilişinin yıldönümü vesilesiyle, onun İran İslam Devrimi'ne ve İslam dünyasına olan etkisi bir kez daha anılmaktadır. Bu sürgün, İran halkının kendi değerlerine ve bağımsızlığına sahip çıkma mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olarak tarihteki yerini korumaktadır.