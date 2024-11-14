Ali Laricani Şam'a gitti

İslami Şura Meclisi Eski Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Ali Laricani, Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere bugün üst düzey bir heyetin başında Şam'a gitti.

Laricani Şam'da İran'ın Suriye büyükelçisi ve bu ülkenin diğer yetkilileri tarafından karşılandı.

Laricani bu gezi sırasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve çok sayıda üst düzey Suriyeli yetkiliyle istişarede bulunacak.

Laricani'nin Suriyeli yetkililerle görüşmesinin ana odağını bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler oluşturacak.