Yunanistan halkı ABD ve Siyonist İsrail bayrağını yaktı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi, Gazze’de son altı ayda şehit düşenlerin yaklaşık yüzde 70’inin kadın ve çocuk olduğunu bildirdi.

BM İnsan Hakları Komitesi, İsrail’in Gazze’deki yoğun nüfuslu bölgelere geniş çapta hasar verebilecek silahlarla saldırmasının yüksek sayıda ölüme yol açtığını belirtti.

Şehitlerin yüzde 70’inin kadın ve çocuk olduğunu gösteren raporda, uluslararası hukuk ihlallerinin ‘görülmemiş’ düzeyde olduğu vurgulandı. Dolayısıyla İsrail’in ‘savaş ve diğer insanlık suçları’ işlediği bir kez daha ortaya kondu.

BM İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Volker Türk, açıklamasında ‘‘Görülmemiş düzeyde sivil öldürme ve yaralamaları, uluslararası insani hukukun temel ilkelerine uyulmamasının doğrudan bir sonucudur’’ dedi.

Böylece binlerce Yunanlı, Filistin'e destek amacıyla bu ülkenin başkentinin sokaklarında ABD ve Siyonist bayraklarını yaktı.

İsrail, Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten beri düzenlediği saldırılarda 43 bin 922 insanı şehit etti. Daha birçok cesedin bombalanan binaların enkazında kaldığı tahmin ediliyor.