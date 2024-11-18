İranlı elit Google'in İsrail'e desteği nedeniyle bu platformdan istifa etti

Google ile İsrail arasında imzalanan ve Nimbus Projesi adı verilen 1,2 milyar dolarlık projenin sözleşmesi Nisan 2021'de İsrail ile Google ve Amazon şirketleri arasında imzalandı.

Nimbus Projesi'nin kamuoyuna açıklanmayan detayları ise Google ve Amazon çalışanları tarafından duyuruldu. İlk olarak Google'ın, İsrail'e proje kapsamında gelişmiş yapay zeka teknolojisi satmasına tepki gösteren Google çalışanları, anonim bildiriler yayımlayarak bu teknoloji ile Filistinlilerin daha fazla izleneceğini, Filistinliler hakkında daha fazla yasa dışı veri toplanacağını ve İsrail'in yasa dışı yerleşimlerinin genişlemesinin kolaylaşacağı uyarısında bulundu.

Bununla beraber Bilgisayar Olimpiyatları altın madalyalı, Şerif Üniversitesi ve British Columbia Üniversitesi mezunu İranlı elit Alirıza Zakıri, sosyal medya hesabı üzerinden 'Nimbus'un İsrail'e destek verdiği' gerekçesiyle Google'dan istifa ettiğini duyurdu.

Alirıza Zakıri'nin paylaşımında şu ifadeler yer verildi:

"Google'dan ayrıldığımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum! Yetenekli iş arkadaşlarımla heyecan verici projeler üzerinde çalışıyor olmama rağmen neden mutluyum?

Çünkü bu karar benim değerlerimi yansıtıyor. Google'ın Nimbus Projesi'ne dahil olduğunu öğrendikten sonra birkaç ay boyunca endişelerimi dile getirdim. Ne yazık ki tüm çabalara rağmen birçok çalışan, liderlik duruşunu korumayı ve kolektif kaygılarımızı göz ardı etmeyi seçti.

Temel değerlerinizle çelişen bir şekilde yaşamak inanılmaz derecede zordur. Uzaklaşmak kolay değildi ama gerekliydi.

Benzer durumlarla karşılaşan herkes için umarım değerlerinize öncelik verecek cesareti bulursunuz.

İnsanın bütün dünyayı kazanmasına rağmen ruhunu kaybetmesinin ne faydası var?"