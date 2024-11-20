  1. Türkiye
20 Kas 2024 09:03

Erdoğan: Herzog'un geçişine müsaade etmedik

Erdoğan: Herzog'un geçişine müsaade etmedik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyıp Erdoğan, Isaac Herzog'un Azerbaycan gezisinin Türkiye hava sahasından geçmesine izin vermemesi ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyıp Erdoğan, Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarını tamamlamasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Siyonist Başkan Isaac Herzog'un uçağının Azerbaycan'a gitmek için Türk hava sahasını kullanma talebi reddedilmişti. Brezilya'daki G20 Zirevesi sonrasında uluslararası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında ilk kez konuştu. "İsrail ile ilişkileri tamamen kestik." diyen Erdoğan, "Hava hattımızı kullanmasına müsaade etmedik. Daha farklı alanlar ve imkanları vardı, oralardan gitmesini söyledik. Gitti mi gitmedi mi bilemiyorum. Tavrımızı koymayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı

News ID 1921922

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