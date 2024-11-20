Erdoğan: Herzog'un geçişine müsaade etmedik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyıp Erdoğan, Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarını tamamlamasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Siyonist Başkan Isaac Herzog'un uçağının Azerbaycan'a gitmek için Türk hava sahasını kullanma talebi reddedilmişti. Brezilya'daki G20 Zirevesi sonrasında uluslararası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında ilk kez konuştu. "İsrail ile ilişkileri tamamen kestik." diyen Erdoğan, "Hava hattımızı kullanmasına müsaade etmedik. Daha farklı alanlar ve imkanları vardı, oralardan gitmesini söyledik. Gitti mi gitmedi mi bilemiyorum. Tavrımızı koymayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı