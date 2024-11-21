Azerbaycan askerleri Türkiye'de eğitime katılıyor

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Marmaris şehrindeki Aksaz deniz üssünde gerçekleştirilen ortak tatbikatta, deniz özel kuvvetleri hedef gemilerin ele geçirilmesi görevlerini yüksek profesyonellikle yerine getirdi.

Tatbikatın sonraki günlerinde plana göre, her iki ülkenin özel kuvvet birimleri kara ve deniz savaş taktiklerinin çalışılması, helikopterden iniş yöntemlerinin uygulanması, varsayılan sahil bölgesinin ele geçirilmesi, patlamamış mühimmat ve deniz mayınlarının aranması ve imha edilmesi görevlerini yerine getirecekler.

Ortak tatbikatın 29 Kasım'a kadar devam edeceği belirtildi.