  1. Azerbaycan
21 Kas 2024 11:56

Azerbaycan askerleri Türkiye'de eğitime katılıyor

Azerbaycan askerleri Türkiye'de eğitime katılıyor

2024 hazırlık planı kapsamında, Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetleri Deniz Kuvvetlerinin sualtı saldırı ve sualtı savunma birimleri ile kardeş ülkede "SAT-SAS-2024" ortak tatbikatı gerçekleştiriliyor.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Marmaris şehrindeki Aksaz deniz üssünde gerçekleştirilen ortak tatbikatta, deniz özel kuvvetleri hedef gemilerin ele geçirilmesi görevlerini yüksek profesyonellikle yerine getirdi.

Tatbikatın sonraki günlerinde plana göre, her iki ülkenin özel kuvvet birimleri kara ve deniz savaş taktiklerinin çalışılması, helikopterden iniş yöntemlerinin uygulanması, varsayılan sahil bölgesinin ele geçirilmesi, patlamamış mühimmat ve deniz mayınlarının aranması ve imha edilmesi görevlerini yerine getirecekler.

Ortak tatbikatın 29 Kasım'a kadar devam edeceği belirtildi.

News ID 1921950

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