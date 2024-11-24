Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Rusya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular, ticaret ve ekonomi alanlarındaki ikili işbirliği ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin genişletilmesi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin bölgedeki gerilimi sonlandırmak için gayretlerini sürdürdüğünü ve barış süreçlerine katkı vermeye devam edileceğini belirttiği aktarıldı.

İki lider telefon görüşmesinde ayrıca bazı uluslararası konu başlıklarına da değindi.