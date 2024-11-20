Irak direnişinden İsrail'e bir saldırı daha

Irak'taki İslami direniş grubu, insansız hava aracıyla (İHA) işgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyine bir saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Yapılan açıklamada, “Filistin ve Lübnan halkına destek vermek ve aralarında çocuklar, kadınlar ve yaşlıların da bulunduğu sivillere yönelik katliamlara yanıt olarak Siyonist İsrail'e yönelik saldırıların sürdüğü” belirtildi.

Irak Direniş Cephesi, işgal rejiminin Gazze Şeridi'ndeki savaşına tepki olarak aylardır Siyonistler için kritik olan noktaları hedef alıyor.