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21 Kas 2024 15:38

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, (ICC) Gazze'de savaş suçu ı̇şledikleri gerekçesiyle İsrail rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savsş bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı.

NTV'ye göre, Uluslararası Ceza Mahkemesi, (ICC) Gazze'de savaş suçu ı̇şledı̇klerı̇ gerekçesiyle İsrail rejimi başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savaş bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Mahkeme, Netanyahu ve Gallant'ın suç işledı̇ğı̇ne inanmak Iiçı̇n "makul gerekçeler" Olduğunu Söyledı̇ ('Reddeder' Kelı̇mesı̇nı̇n Fazlalığı Sı̇lı̇nı̇r, 'Makul' Kelı̇mesı̇nı̇n Yazılışı Düzeltı̇lı̇r)

Mahkeme, bu tutuklama kararlarının açıklanmasının mağdurların ve aı̇lelerı̇nı̇n menfaatı̇ne olduğunu ifade etti.

News ID 1921959

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