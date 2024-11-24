Hizbullah İHA'sıyla Aşdod Deniz Üssünü hedef aldı

El-Cezire'ye dayandırılan haberlere göre, Lübnan'dan işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Al-Metula yerleşim yerine yönelik yoğun bir füze saldırısı gerçekleşti.

Al-Metula yerleşim biriminin başkanı, bu sabah saatlerinden itibaren yerleşimin 8 kez füze saldırısına maruz kaldığını açıklayarak, bu saldırılar sonucu yerleşim biriminde ağır hasar meydana geldiğini belirtti.

Siyonist medya kuruluşu Yedioth Ahronoth, Hizbullah’ın bu sabah itibarıyla Al-Metula’ya en az 80 füze fırlattığını duyurdu.

Aynı zamanda Lübnan Hizbullahı, sınırdan 150 kilometre uzaklıkta bulunan Aşdod deniz üssünü intihar İHA'larıyla vurarak hassas bir şekilde hedef aldıklarını ifade etti.

Hizbullah ayrıca Tel Aviv’deki bir askeri hedefe ileri teknolojiye sahip birkaç füze ile saldırı gerçekleştirdiğini ve bu operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Hizbullah’tan yapılan açıklamada, "Tel Aviv’deki bir askeri hedefi birkaç füze ve İHA ile hedef aldık" ifadelerine yer verildi.

Bu arada, Siyonist rejim medyası, gece yarısından bu yana Lübnan’dan işgal altındaki Filistin’e yaklaşık 100 füze fırlatıldığını bildirdi.