Irakçi ve Lavrov Suriye'deki durumu görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmenin ana gündem maddesi, Suriye’deki mevcut durum oldu.

Taraflar, Halep ve İdlib’de terör gruplarının saldırıları nedeniyle Suriye’de tırmanan şiddetten duydukları derin endişeyi dile getirdi. Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne kararlı destek vurgulanırken, Suriye’deki durumun Astana Formatı çerçevesinde kapsamlı bir şekilde ele alınmasının aciliyeti üzerinde mutabık kalındı.

Lavrov ile Fidan Suriye’deki durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lavrov Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Lavrov ve Fidan’ın görüşmesinde, Halep ve İdlib vilayetlerinde yaşanan askeri gerilim nedeniyle Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki tehlikeli gelişmeler hakkında ciddi endişeler dile getirildi. Görüşmede, Suriye’deki durumu istikrara kavuşturmak amacıyla ortak eylemlerin koordine edilmesinin gerekliliği vurgulandı. Bu bağlamda Astana Formatı'nın önemine dikkat çekildi.