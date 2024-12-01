Irakçi: Terör örgütleri ve destekçileri hiçbir yere varmayacak

İran donanmasına bağlı Peykan füzeatar firkateyninin gerçekleştirdiği hamasetin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri günü nedeniyle, Kiş Adası'nda bulunan Fars Körfezi Uluslararası Kongre Merkezi'nde İran Donanma Günü'nün anma töreni düzenlendi.

Törende konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi "Diplomasi, hedeflere ulaşmanın daha az maliyetli ve daha az riskli bir yoludur, ancak gerçek şu ki, güç bileşenleri olmadan diplomasi zayıftır, saha olmadan da diplomasi güçsüzdür ve bu ikisi birlikte hedeflere ulaşır." dedi.

Bakan Irakçi "Tehditlerin zirveye ulaştığı bu günlerde, silahlı kuvvetlerin diplomasi ile birlikte ülkeyi nasıl savunduğunu, silahlı kuvvetlerimizin de hazırlığıyla ülkeye karşı her türlü komployu boşa çıkardığını herkes gördü." ifadesinde bulundu.

Bölgedeki terör eylemlere değinen Irakçi, "Bugün teröristlerin, ABD ve Siyonist rejim gibi destekçileriyle birlikte bölgeyi güvensiz hale getirmeye çalıştıkları herkes tarafından kanıtlanmıştır. Siyonist rejim de aynı çizgide ilerliyor. Ancak terör örgütlerinin ve destekçilerinin hiçbir yere varmayacağını ve yenilgilerine şahit olacağımızı kesin olarak ilan ediyoruz." açıklamasını yaptı.