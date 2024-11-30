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30 Kas 2024 20:40

Halep'te İran Başkonsolosluğu'na baskına Tahran'dan tepki

Halep'te İran Başkonsolosluğu'na baskına Tahran'dan tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, bir grup teröristin İran İslam Cumhuriyeti'nin Halep Başkonsolosluğu'na yönelik düzenlediği baskını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Halep Başkonsolosluğu'na yönelik baskını şiddetle kınadı.

1961 Tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'ne değinen Bekayi, bu sözleşmenin herhangi bir kişi, grup veya hükümet tarafından ihlal edilmesinin kabul edilmez olduğunu vurguladı.

İran'ın bu baskını hem hukuki hem de uluslararası düzeyde ciddi bir şekilde devam edeceğini belirten Bekayi, başkonsolosluk mensuplarının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. 

News ID 1922186

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