Halep'te İran Başkonsolosluğu'na baskına Tahran'dan tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Halep Başkonsolosluğu'na yönelik baskını şiddetle kınadı.

1961 Tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'ne değinen Bekayi, bu sözleşmenin herhangi bir kişi, grup veya hükümet tarafından ihlal edilmesinin kabul edilmez olduğunu vurguladı.

İran'ın bu baskını hem hukuki hem de uluslararası düzeyde ciddi bir şekilde devam edeceğini belirten Bekayi, başkonsolosluk mensuplarının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.