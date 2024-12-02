Türkiye, Astana sürecinde kilit rol oynuyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi’nin dün Suriye’yi ve bugün ise Türkiye’yi ziyaret ettiğini belirterek, “Türkiye, Suriye'nin önemli komşularından biri ve Astana sürecinde kilit rol oynuyor ve bölgedeki mevcut durum, Türk yetkililerle yakın istişarelerde bulunmamızı gerektiriyordu” dedi.

İsmail Bekayi, Irakçi'nin Suriye ziyaretinin amacının İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'ye destek ve teröristlere karşı direniş mesajını iletmek olduğunu vurguladı.

Sözcü Bekayi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının 28. Toplantısının yarın Meşhed’de düzenleneceğini bildirdi.

Bekayi, terör örgütlerinin işgal ettiği Halep'teki İran Konsolosluğu'nun son durumu hakkındaki bir soruya, “Konsolosluk zamanında boşaltıldı ve Elhamdulillah hiçbir meslektaşımız için bir sorun yaşanmadı” yanıtını verdi.

Bekayi, “Diplomatik yerlere saldırı her ne şart altında olursa olsun yasaktır ve hiçbir kişi veya grubun böyle bir şeye hakkı yoktur. Doğal olarak bu davalar Birleşmiş Milletler Hukuk Komitesi'ne yansıyor ve saldırıda bulunan kişi ve grupların hesap vermesi gerekiyor” dedi.

Astana sürecinin verimliliği hakkında Bekayi, “Astana süreci hâlâ yaşıyor ve uluslararası toplum, bu sürecin Suriye'deki gerilimi azaltmak ve insani yardım faaliyetlerini yürütmek için bir araç olduğunun öneminin bilincindedir. İslam Cumhuriyeti olarak bu sürece bağlıyız ve bu süreçte yer alan diğer etkili ülkeler de bu konuda benzer görüştedir.” dedi.

Bekayi, Dışişleri Bakanı Irakçi’nin Portekiz'de gazetecilere İran'ın nükleer programı ve Avrupa ülkelerinin bu konuda yapıcı olmayan eylemlerde bulunmaya devam etmesi halinde İran'ın nükleer doktrinini değiştirme olasılığı hakkında yaptığı konuşmayla ilgili bir soruya yanıt olarak şunları söyledi: “İran'ın nükleer politikası hâlâ istikrarlıdır ve İran'ın nükleer programı barışçıldır ve öyle kalacaktır.”

Suriye’deki gelişmeleri değerlendiren Bekayi, “Suriye’de yaşananlar çok da tuhaf değildi ancak bunıun Lübnan'daki ateşkesle ve ABD ve Siyonist rejim yetkililerin bu gelişmelerle ilgili yorumlarıyla örtüşmesi, terör örgütleri ile Siyonist rejim ve onun bölgesel destekçileri arasında bir nevi iş birliğinin olduğunu gösteriyor” ifadelerinde bulundu.

Lübnan'daki ateşkes ve Gazze'de ateşkes ihtimaline ilişkin Bekayi, “Bu rejime hiçbir şekilde güvenilemez. Gazze'de soykırımın devamıyla karşı karşıyayız. Katliam yoğunluğu eskisi gibi devam ediyor. Gazze'de pek çok kadın ve çocuk yetersiz beslenme ve tıbbi imkânların yetersizliği nedeniyle ölümün eşiğinde” diye kaydetti.

Bekayi, İran ile Avrupa arasındaki yeni tur müzakerelerin ne zaman yapılacağı ve bu görüşmelerin Trump göreve gelmeden önce yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt olarak, “Bu bağlamda bir karar verilmeli ve şimdi yeni istişare turu için belirli bir süre belirlenmemiştir” ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı ile Irak Başbakanı arasındaki telefon görüşmesinin detaylarına ilişkin ise Bekayi, “İki ülke olarak teröristlerle mücadelede yakın iş birliği içinde olduğumuza göre son gelişmeler hakkında da istişarede bulunmamız gerekiyor” dedi.