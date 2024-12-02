Rus ve Suriye jetleri Halep'teki terör mevzilerini vurdu

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği terör gruplarının, Şam'a bağlı güçlere karşı 28 Kasım'da Halep'e başlattığı saldırı sonrası çatışmalar sürüyor.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre Rus ve Suriye ordusuna ait savaş uçakları ortak operasyon kapsamında Halep'in doğusunda teröristlerin toplandığı noktayı bombaladı.

Haberde, ortak operasyonda onlarca teröristin öldürüldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Rusya'dan Suriye'ye destek geldi

Rus hükümeti sözcüsü Dmitry Peskov, Suriye'nin kuzeybatısındaki karışıklıklar sırasında Moskova'nın Beşar Esad'ı desteklemeye devam ettiğini ve durumun istikrarı için gerekli adımları değerlendirdiklerini açıkladı.